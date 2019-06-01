«السعودية للكهرباء» تعلن بدء عودة التيار لمحافظات الجنوب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء عودة التيار تدريجيا في أبها وتثليث وتنومة وأحد رفيده وبيشه وبلقرن والنماص وظهران الجنوب وسراة عبيدة.

وأوضحت الشركة أن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير، يتابع باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة، ويشكل فريقاً لمتابعة المشكلة مع “السعودية للكهرباء”.

كما وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل إلى كافة المحافظات بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.

من جانبها، قدمت “السعودية للكهرباء” اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض مناطق الجنوبية، وأكدت -في بيان عبر حسابها الرسمي بتويتر-، أن كافة الفرق الفنية الميدانية بدأت العمل لإعادة الخدمة.