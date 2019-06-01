كيف تفاعل مواطنون مع فتاة طلبت المساعدة لإطلاق سراح والدها المدين؟.. التفاصيل

تواصل – الرياض:

لبى آلاف المواطنين من مختلف مناطق المملكة، اليوم السبت، نداء شابة طلبت التبرع لجمع مبلغ يفوق الـ326 ألف ريال، بهدف إطلاق سراح والدها المدين الذي تم الإفراج عنه بعد جمع المبلغ خلال ساعات.

وتعود التفاصيل، مساء أمس الجمعة، عندما كتبت الشابة على حسابها في موقع ”تويتر“: “ آمل من الله ثم من أهل الخير والقلوب الرحيمة إنكم تساعدون في تسديد مبلغ والدي سبق وسجن أربع مرات في هذه القضية وهو رجل متقاعد لـ ٦ بنات ولا يوجد أي فرد موظف ساهموا لو بالقليل إذا كل شخص تبرع ٥٠ ريالاً من ٦٠٠٠ شخص يتم سداد المبلغ وهذه ثاني سنة يمر رمضان والعيد بدونه“.

ووجد نداء الشابة تفاعلًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، انعكس في عدد المتبرعين، ليبدأ المبلغ بالتناقص، قبل أن يتم سداد المبلغ كاملًا، بعد ظهر اليوم السبت، وتعلن الشابة إطلاق سراح والدها.