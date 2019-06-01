الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تقلبات جوية قوية.. توقعات بأمطار ورياح شديدة على 13 منطقة ومدينة

تقلبات جوية قوية.. توقعات بأمطار ورياح شديدة على 13 منطقة ومدينة

«السعودية للكهرباء» تعلن بدء عودة التيار لمحافظات الجنوب

«السعودية للكهرباء» تعلن بدء عودة التيار لمحافظات الجنوب

حادثة صادمة تهز العراق.. جنود يغتصبون امرأة ويتحرشون بطفلها في بث مباشر

حادثة صادمة تهز العراق.. جنود يغتصبون امرأة ويتحرشون بطفلها في بث مباشر

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام

كيف تفاعل مواطنون مع فتاة طلبت المساعدة لإطلاق سراح والدها المدين؟.. التفاصيل

كيف تفاعل مواطنون مع فتاة طلبت المساعدة لإطلاق سراح والدها المدين؟.. التفاصيل
0

تواصل – الرياض:

لبى آلاف المواطنين من مختلف مناطق المملكة، اليوم السبت، نداء شابة طلبت التبرع لجمع مبلغ يفوق الـ326 ألف ريال، بهدف إطلاق سراح والدها المدين الذي تم الإفراج عنه بعد جمع المبلغ خلال ساعات.

وتعود التفاصيل، مساء أمس الجمعة، عندما كتبت الشابة على حسابها في موقع ”تويتر“: “ آمل من الله ثم من أهل الخير والقلوب الرحيمة إنكم تساعدون في تسديد مبلغ والدي سبق وسجن أربع مرات في هذه القضية وهو رجل متقاعد لـ ٦ بنات ولا يوجد أي فرد موظف ساهموا لو بالقليل إذا كل شخص تبرع ٥٠ ريالاً من ٦٠٠٠ شخص يتم سداد المبلغ وهذه ثاني سنة يمر رمضان والعيد بدونه“.

ووجد نداء الشابة تفاعلًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، انعكس في عدد المتبرعين، ليبدأ المبلغ بالتناقص، قبل أن يتم سداد المبلغ كاملًا، بعد ظهر اليوم السبت، وتعلن الشابة إطلاق سراح والدها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قناص حوثي يصطاد «فتاة يمنية» في طريق بتعز

قناص حوثي يصطاد «فتاة يمنية» في طريق بتعز

«النيابة العامة» تحدد عقوبة جرائم الاحتيال المالي

«النيابة العامة» تحدد عقوبة جرائم الاحتيال المالي

شاهد.. سجين يحاول مغافلة الشرطة للهرب من الاحتجاز

شاهد.. سجين يحاول مغافلة الشرطة للهرب من الاحتجاز

لأول مرة بالكويت.. عقد قران سجين وسجينة

لأول مرة بالكويت.. عقد قران سجين وسجينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام
تقارير وحوارات

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام

المزيد
الطوفان القادم (11)
مقالات

الطوفان القادم (11)

المزيد
قضايا استراتيجية تتصدر القمة الإسلامية التاريخية في مكة.. تهديدات إيران والإسلاموفوبيا وفلسطين
تقارير وحوارات

قضايا استراتيجية تتصدر القمة الإسلامية التاريخية في مكة.. تهديدات إيران والإسلاموفوبيا وفلسطين

المزيد
المملكة تستضيف القمة الطارئة الـ14 من نوعها في مكة (إنفوجرافيك)
انفوجرافيك

المملكة تستضيف القمة الطارئة الـ14 من نوعها في مكة (إنفوجرافيك)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>