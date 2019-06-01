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فيديو لـ«سرقة كبيرة» من مؤسسة تجارية بالدمام.. وضبط الجانيين

فيديو لـ«سرقة كبيرة» من مؤسسة تجارية بالدمام.. وضبط الجانيين
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تواصل – فريق التحرير:

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بشخصين (وافد عربي ومواطن) بعد سرقتهما خزنة مؤسسة تجارية بحي المنار بالدمام.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إقدام الجانيين على سرقة الخزنة الكبيرة وإخراجها من مقر الشركة دون فتحها في المكان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على وافد عربي أربعيني، ومواطن عشريني، بعد توفر الدلائل على ضلوعهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية ضدهما.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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