الجبير: إجماع عربي إسلامي على رفض التطرف

تواصل- الرياض:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، إن الدول العربية والإسلامية أكدت خلال مشاركة قادتها في القمم الثلاث التي شهدتها مكة المكرمة اليومين الماضيين، رفض التطرف والإرهاب وتعكير صفو الأمن والاستقرار وإشعال الفتنة الطائفية وإدانة من يقف وراء هذه الأفعال.

وهنأ الوزير الجبير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنجاح القمم الثلاث التاريخية التي عقدت في مكة المكرمة بهذه الأيام المباركة (العشر الأواخر من رمضان).

يذكر أن القمتين الخليجية والعربية الطارئتين وقمة منظمة التعاون الإسلامي عبرت عن إدانتها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، واستنكرت التدخل في شؤون الدول الأخرى ومحاولة زعزعة أمن واستقرار دول منطقة الشرق الأوسط ونشر الفتنة الطائفية.