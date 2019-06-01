الجبير: إجماع عربي إسلامي على رفض التطرف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادثة صادمة تهز العراق.. جنود يغتصبون امرأة ويتحرشون بطفلها في بث مباشر

حادثة صادمة تهز العراق.. جنود يغتصبون امرأة ويتحرشون بطفلها في بث مباشر

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام

مواطن يُعيد 112 ألف ريال إلى رجل أعمال في حائل.. وتصرف صادم من صاحبها

مواطن يُعيد 112 ألف ريال إلى رجل أعمال في حائل.. وتصرف صادم من صاحبها

خادم الحرمين على «تويتر»: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

خادم الحرمين على «تويتر»: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

الجبير: إجماع عربي إسلامي على رفض التطرف

الجبير: إجماع عربي إسلامي على رفض التطرف
0

تواصل- الرياض:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، إن الدول العربية والإسلامية أكدت خلال مشاركة قادتها في القمم الثلاث التي شهدتها مكة المكرمة اليومين الماضيين، رفض التطرف والإرهاب وتعكير صفو الأمن والاستقرار وإشعال الفتنة الطائفية وإدانة من يقف وراء هذه الأفعال.

وهنأ الوزير الجبير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنجاح القمم الثلاث التاريخية التي عقدت في مكة المكرمة بهذه الأيام المباركة (العشر الأواخر من رمضان).

يذكر أن القمتين الخليجية والعربية الطارئتين وقمة منظمة التعاون الإسلامي عبرت عن إدانتها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، واستنكرت التدخل في شؤون الدول الأخرى ومحاولة زعزعة أمن واستقرار دول منطقة الشرق الأوسط ونشر الفتنة الطائفية.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجبير» يستقبل وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في القمة الإسلامية (صور)

«الجبير» يستقبل وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في القمة الإسلامية (صور)

«الجبير» يستشهد بـ«زعيم داعش» للرد على مزاعم فلسطيني.. ما القصة؟ (فيديو)

«الجبير» يستشهد بـ«زعيم داعش» للرد على مزاعم فلسطيني.. ما القصة؟ (فيديو)

«الجبير» يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة

«الجبير» يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة

«الجبير» يلتقي وفداً يضم 30 شخصية من فرنسا

«الجبير» يلتقي وفداً يضم 30 شخصية من فرنسا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام
تقارير وحوارات

«الحوثيون» يد إيران الخبيثة في اليمن.. فوضى وقتل وتهجير وزرع ألغام

المزيد
الطوفان القادم (11)
مقالات

الطوفان القادم (11)

المزيد
قضايا استراتيجية تتصدر القمة الإسلامية التاريخية في مكة.. تهديدات إيران والإسلاموفوبيا وفلسطين
تقارير وحوارات

قضايا استراتيجية تتصدر القمة الإسلامية التاريخية في مكة.. تهديدات إيران والإسلاموفوبيا وفلسطين

المزيد
المملكة تستضيف القمة الطارئة الـ14 من نوعها في مكة (إنفوجرافيك)
انفوجرافيك

المملكة تستضيف القمة الطارئة الـ14 من نوعها في مكة (إنفوجرافيك)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>