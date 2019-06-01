«التحالف» يكشف عن أسلحة حوثية تحمل صور بشار الأسد (فيديو)

تواصل – وكالات:

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن بعض الأسلحة المستخدمة من قبل الميليشيات الحوثية تحمل صور رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي عقد أمس (الجمعة) إن هذه الأسلحة تُهرب للحوثيين من حزب الله بجنوب لبنان.

وأبان أن المليشيات الحوثية تمتلك صواريخ من الحرس الثوري الإيراني وأسلحة لم تكن بحوزة الجيش اليمني في السابق، مشيراً إلى أن إيران دعمت الحوثيين بعدد من الطائرات المسيّرة، وأن الصواريخ الباليستية التي يستخدمونها صُنعت في معامل الحرس الثوري وتصل إلى ميناء الحديدة ثم تُنقل مجزأة إلى صنعاء.

وعرض المالكي صورا تظهر مصادرة أسلحة مرسلة من إيران وحزب الله للحوثيين، وصوراً أخرى لصواريخ إيرانية الصنع أطلقتها ميليشيات الحوثي على المملكة، إلى جانب خريطة لمجال الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون.