إنقاذ طفل سقط بفجوة خزان.. وانتشال جثة مواطن من داخل بئر بـ «عفيف»

تواصل – فريق التحرير:

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة عفيف، جثة مواطن في العقد الرابع من داخل إحدى الآبار الجوفية شمال مركز المكلاة 10 كلم.

وفي حادث منفصل أنقذت فرق الدفاع المدني طفلاً في عامه الثالث، سقط فجر اليوم في تجويف بين خزان تحت الإنشاء والتربة المحيطة به.

وتلقت عمليات الدفاع المدني، بلاغاً عن سقوط أحد المواطنين في بئر وفشل كل محاولات إنقاذه، وتم على الفور مباشرة الحادثة الذي يبعد عن المحافظة قرابة 100 كلم شمالاً، وجرى انتشال الغريق من البئر ونقله على الفور للمستشفى بالمحافظة إلا أنه كان قد فارق الحياة.

فيما تمكنت فرقة من الدفاع المدني والإسعاف وبمساندة الدوريات الأمنية بعفيف، من إنقاذ طفل في عامه الثالث، سقط فجر اليوم في تجويف بين خزان تحت الإنشاء والتربة المحيطة، وكان بصحة جيدة.