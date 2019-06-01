رسائل مُسيئة لمواطن سعودي من كويتية لا يعرفها.. تصرفه فاجأ الجميع

تواصل – متابعات:

قرر مواطن من محافظة الخفجي السفر إلى الكويت حيث وصل قبل أيام وتقدم على الفور ببلاغ يفيد بوصول رسائل له على مدار الساعة ولأيام عديدة من هاتف كويتي تتضمن سباً وقذفاً وتهديداً.

وأوضحت مصادر أن المواطن السعودي لا يعرف صاحب الرقم، وحاول الاتصال به مرات عدة لكنه لم يرد، فقام بالاستغاثة بالسلطات الأمنية الكويتية والتي سجلت قضية إساءة استخدام هاتف وأحالته إلى المباحث الجنائية، وفقا لـ”الرأي” الكويتية.

وبينت أنه تم استدعاء الشاكي للاطلاع على الرسائل الواردة إلى هاتفه، وبعد الحصول على نسخة منها والاستعلام عن صاحب الرقم تبيّن أنه يخص مواطنة، وتم القبض عليها.

وأشارت المصادر إلى أن المرأة اعترفت خلال التحقيقات بإرسال تلك الرسائل دون ذكر الأسباب، لكنها أفادت أنها لم تتوقع حضوره إلى الكويت والإبلاغ عنها.