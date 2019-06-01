حادثة صادمة تهز العراق.. جنود يغتصبون امرأة ويتحرشون بطفلها في بث مباشر

تواصل – وكالات:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن اعتقال جنود تحرشوا بطفل واغتصبوا أمه، في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، شمال العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان لها، إن ”مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقلت الأشخاص الذين أساؤوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مُسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور توجيهات من قبل رئيس أركان الجيش“.

ويُظهر المقطع المسرب جنودًا أحدهم يتحرش لفظيًا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندي آخر لوالدته التي انتقلت إليها كاميرا الهاتف ليتضح أنها تحمل رضيعًا.

وتسببت الواقعة في صدمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث استنكر المدونون والمغردون قيام جنود مكلفين بتحرير مواطنين من بطش الإرهاب يقوم مجموعة منهم باغتصاب امرأة والتحرش الجنسي بطفلها بل والحديث إلى الطفل أثناء اغتصاب والدته بأنهم سيغتصبون أمه، حسب ما ظهر في المقطع.