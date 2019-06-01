بعد حادث حافلة «القويعية».. صحة الرياض توجه رسائل مهمة للمسافرين

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دعا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، المسافرين وعابري الطرق، إلى الالتزام بأنظمة السلامة المرورية، تجنبا للحوادث.

وناشد د. التويجري قائدي المركبات وخصوصا الحافلات بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع، مشيراً إلى أن صحة الرياض تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها، لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن.

وكان التويجري قد قام أمس (الجمعة)، بزيارة مستشفى القويعية العام، للاطمئنان على مصابي حادث حافلة طريق (الرياض – الطائف) السريع، الذي وقع يوم (الخميس) وأدى إلى وفاة واصابة عدد من المسافرين.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والاطلاع على سير الإجراءات الطبية المتبعة في علاجهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن طوارئ المنشآت الصحية التابعة لصحة الرياض، وعبر غرفة عمليات ادارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية التي نجحت في التعامل مع الحادثة، واستقبال جميع الحالات.