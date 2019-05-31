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خادم الحرمين يستقبل قادة ورؤساء الدول المشاركين في القمة الإسلامية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:
وصل خادم الحرمين الشريفين، قبل قليل، إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا في مكة.

واستقبل الملك سلمان أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

 

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