خادم الحرمين يستقبل قادة ورؤساء الدول المشاركين في القمة الإسلامية (فيديو)

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وصل خادم الحرمين الشريفين، قبل قليل، إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا في مكة.

واستقبل الملك سلمان أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

عاجل | خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا بمكة المكرمة.#القمة_الإسلامية_بمكة#قمم_مكةpic.twitter.com/UbXYOXUrEx — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)May 31, 2019