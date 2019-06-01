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«قياس» يرد على انتقادات الطلاب بشأن نتائج اختبار التحصيل الدراسي

«قياس» يرد على انتقادات الطلاب بشأن نتائج اختبار التحصيل الدراسي
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تواصل – فريق التحرير:

رد الحساب الرسمي للمركز الوطني للقياس (قياس) على مطالب عديد الطلاب بإعادة تصحيح الاختبار بعد اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وقال قياس في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “تقارب درجتي الطالب في الاختبار هو نتيجة ثبات اختبارات المركز؛ لأنها اختبارات مبنية على أسس علمية ومنهجية توازن بين الاختبارات. وثبات درجة الطالب تدل على عدم تغير الظروف والمعطيات التي تؤثر على الأداء”.

وأضاف: “بلغت نسبة من زادت درجاتهم في اختبار التحصيل الدراسي (العلمي – الثاني) نحو 42٪ من مجموع المتقدمين، بمعدل زيادة قدرها 5 درجات، في حين ثبتت درجات نحو 7٪ منهم دون زيادة أو نقص. وهذا كله يأتي في حدود التغيرات الطبيعية التي تحدث في جميع الاختبارات”.

وقال “قياس” في تغريدة أخرى: “تقارب درجتي الطالب في الاختبار هو نتيجة ثبات اختبارات المركز؛ لأنها اختبارات مبنية على أسس علمية ومنهجية توازن بين الاختبارات، وثبات درجة الطالب تدل على عدم تغير الظروف والمعطيات التي تؤثر على الأداء”.

ورداً على انتقادات البعض بشأن النتائج المعلنة، قال “قياس”: “من الطبيعي أن يكون بين الاختبار والآخر نسبة من الطلاب تزيد درجاتها، وأخرى تنقص درجاتها، ونسبة تحافظ على مستوى درجاتها، وذلك بحسب ظروف المختبر، وقد قام المركز بجميع إجراءات فحص جودة العمليات ومعادلات التصحيح قبل إعلان النتائج ولا توجد أي أخطاء أو مشكلات.

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