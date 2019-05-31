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5 أطعمة ضرورية للحفاظ على عينيك من الأمراض

5 أطعمة ضرورية للحفاظ على عينيك من الأمراض
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تواصل – وكالات:

تعتبر صحة العين أمراً في غاية الأهمية، ويعد الحفاظ عليها أولوية قصوى بالنسبة لنا. غير أن صحة العينين يمكن أن تتدهور نتيجة الكثير من العوامل، مثل التقدم في السن واتباع نظام غذائي يفتقر للعناصر الغذائية الضرورية.

وبما أن الطعام الذي نتناوله قد يؤثر سلباً على صحة أعيننا، فقد أوردت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، قائمة مؤلفة من 6 أنواع من الطعام يجب علينا تناولها للحفاظ على صحة أعيننا، على النحو التالي:

1 – الخضراوات
الخضراوات غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تسمى اللوتين والزياكسانثين، وتوجد في تركيز عال في البقعة الصفراء داخل العين. لذا فإن تناول الكثير من الخضراوات يحمي العين من الضوء الأزرق الضار.

2 – البيض
البيض مفيد لصحة العين لأنه يحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، والعديد منها مفيد للعينين بما في ذلك الزنك وفيتامين AK ومركبا اللوتين وزيكاستثين المضادان للأكسدة.

3 – الأسماك الزيتية
ومن الأطعمة الأخرى المفيدة لصحة العين، الأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون، والسلمون المرقط والماكريل، فهي تحتوي على مصدر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتواجد بتركيزات عالية داخل شبكية العين.

4 – الحمضيات
ثمار الحمضيات غنية بفيتامين C الذي يساعد على الحفاظ على الأوعية الدموية السليمة. وقد أثبتت الدراسات بأن تناول كميات كافية من فيتامين c يساعد على الوقاية من الضمور البقعي للعين، وإعتام العين.

5 – الجزر والبطاطا الحلوة
هذه الأطعمة غنية بالبيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين A الذي يعتبر من أهم الفيتامين لصحة العين، ويعتبر نقص هذا الفيتامين أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالعمى؛ وهو مهم أيضاً لخلايا استشعار الضوء في العينين، والمعروفة باسم مستقبلات الضوء.

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