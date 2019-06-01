بسبب السرعة الجنونية.. تصادم مروع بين سيارتين في جازان (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين على «تويتر»: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

خادم الحرمين على «تويتر»: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

توجيه مهم لجميع المؤسسات الحكومية يتعلق بـ«رواتب الموظفين»

توجيه مهم لجميع المؤسسات الحكومية يتعلق بـ«رواتب الموظفين»

«الخدمة المدنية» تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» بدءاً من هذا الموعد

«الخدمة المدنية» تعتمد اختبار «القدرة المعرفية» بدءاً من هذا الموعد

اتفاق على 9 نقاط.. البيان الختامي لقمة مجلس التعاون في دورته الطارئة

اتفاق على 9 نقاط.. البيان الختامي لقمة مجلس التعاون في دورته الطارئة

بسبب السرعة الجنونية.. تصادم مروع بين سيارتين في جازان (فيديو)

0

 

تواصل – فريق التحرير:

وثقت كاميرات المراقبة وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين في دوار الخنجر بمحافظة هروب بمنطقة جازان؛ نتج عنه أضرار مادية بكل من السيارتين.

وظهر خلال المقطع، قدوم سيارة “جيب”، على الطريق بسرعة كبيرة، فيما كانت سيارة جيب أخرى قادمة من طريق جانبي ودخلت الطريق الرئيس مباشرة، فحاول سائق السيارة المسرعة تفاديها، حيث لم يستطع تفادي الاصطدام فطارت السيارة في الهواء، وانقلبت أكثر من مرة، قبل أن تستقر بعد تحطمها، فيما اختفت السيارة الأخرى خلف “كشك” موجود على جانب الطريق ولم تظهر في الكاميرا.

وندد متداولو المقطع بالسرعة الجنونية لدى بعض السائقين مطالبين الجهات المعنية لوضع حدٍّ لهذه الظاهرة التي تهدد حياة المارة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. لحظة وصول موجة الغبار إلى جازان

شاهد.. لحظة وصول موجة الغبار إلى جازان

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان قبل العيد.. و«التعليم» تكشف السبب

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان قبل العيد.. و«التعليم» تكشف السبب

صور صادمة.. 8 وفيات بينهم نساء وأطفال في تصادم مركبتي عائلتين بالباحة

صور صادمة.. 8 وفيات بينهم نساء وأطفال في تصادم مركبتي عائلتين بالباحة

حاول دهس مالكها.. القبض على سارق السيارة في الرياض

حاول دهس مالكها.. القبض على سارق السيارة في الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم (11)
مقالات

الطوفان القادم (11)

المزيد
قضايا استراتيجية تتصدر القمة الإسلامية التاريخية في مكة.. تهديدات إيران والإسلاموفوبيا وفلسطين
تقارير وحوارات

قضايا استراتيجية تتصدر القمة الإسلامية التاريخية في مكة.. تهديدات إيران والإسلاموفوبيا وفلسطين

المزيد
المملكة تستضيف القمة الطارئة الـ14 من نوعها في مكة (إنفوجرافيك)
انفوجرافيك

المملكة تستضيف القمة الطارئة الـ14 من نوعها في مكة (إنفوجرافيك)

المزيد
سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة
مقالات

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>