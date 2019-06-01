بسبب السرعة الجنونية.. تصادم مروع بين سيارتين في جازان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثقت كاميرات المراقبة وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين في دوار الخنجر بمحافظة هروب بمنطقة جازان؛ نتج عنه أضرار مادية بكل من السيارتين.

وظهر خلال المقطع، قدوم سيارة “جيب”، على الطريق بسرعة كبيرة، فيما كانت سيارة جيب أخرى قادمة من طريق جانبي ودخلت الطريق الرئيس مباشرة، فحاول سائق السيارة المسرعة تفاديها، حيث لم يستطع تفادي الاصطدام فطارت السيارة في الهواء، وانقلبت أكثر من مرة، قبل أن تستقر بعد تحطمها، فيما اختفت السيارة الأخرى خلف “كشك” موجود على جانب الطريق ولم تظهر في الكاميرا.

وندد متداولو المقطع بالسرعة الجنونية لدى بعض السائقين مطالبين الجهات المعنية لوضع حدٍّ لهذه الظاهرة التي تهدد حياة المارة.