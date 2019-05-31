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شركة متخصصة لإرشاد المعتمرين ليلتي 27 و28 رمضان

شركة متخصصة لإرشاد المعتمرين ليلتي 27 و28 رمضان
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تواصل – واس:

أسندت وزارة الحج والعمرة، لأول مرة هذا العام، مهمة خدمة المعتمرين والزوار ليلتي 27 و28 رمضان المبارك الجاري لشركة محطات العالم للخدمات المساندة، وذلك في المنطقة المركزية حول الحرم المكي والمسجد النبوي، ومطار الملك عبدالعزيز، وميناء جدة الإسلامي، ومطار ينبع، ومطار المدينة المنورة على مدار الساعة، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن بادي، أنه تم التعاون مع فريق كشافة شباب مكة المكرمة التطوعي بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، إذ تم تخصيص أكثر من 60 كشافاً وجوالاً قائداً، إضافةً إلى مشرفين وإداريين لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمعتمرين خلال هذه الأيام المباركة، لافتاً النظر إلى أنه تم توزيع المشاركين في العمل على ثلاث ورديات تعمل على مدار الساعة، تضم كل وردية قائداً كشفيا و 20 كشافاً وجوالاً موزعين على 8 مراكز تابعة لوزارة الحج والعمرة، يقومون خلالها بنقل المعتمرين التائهين وتوصيلهم إلى مساكنهم وذويهم في كافة أحياء مكة المكرمة.

وبين بادي أنه تم تجهيز استراحة خاصة من أجل استقبال المعتمرين التائهين مجهزة بالماء والعصائر والأكلات الخفيفة والمشروبات الساخنة، إضافةً إلى عربات متحركة وسيارة إسعاف لنقل الحالات الطارئة، كاشفا عن تعميم هذه التجربة التي تنفذ هذا العام لأول مرة في الأعوام القادمة.

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