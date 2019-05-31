بعد الأمطار الغزيرة.. مدني مكة يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أن الإدارة أعادت تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا” على إثر الأمطار التي هطلت اليوم الجمعة على معظم أرجاء مكة المكرمة وكانت من متوسطة إلى غزيرة , موضحا أنه تم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارى لدى الجهات ذات العلاقة.

وبين أنه تم مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه دون وقوع إصابات ولله الحمد تركزت تلك البلاغات في أحياء المغمس والشرائع.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها , راجية السلامة للجميع.