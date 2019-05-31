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«سكوتر» يتسبب في وفاة امرأة وطفلين داخل منزلهم بالرياض

«سكوتر» يتسبب في وفاة امرأة وطفلين داخل منزلهم بالرياض
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تواصل – الرياض:

تُوفيت امرأة وطفلان أثناء نومهم، بعد أن اندلع حريق في منزلهم بحي الفوطة بالرياض.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني بالرياض، أنها تلقت بلاغاً صباح اليوم من أحد المواطنين، عن الحادث فانتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، واتضح أنه حريق في منزل بالدور الأرضي، اقتصر على جزء من جلسة عربية بصالة المنزل، والحريق شبه خامد مما يشير إلى تأخر اكتشافه من قبل السكان.

‏وأضاف متحدث الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أنه لعدم وجود وسيلة إنذار “كاشف دخان” بالمنزل، تشبع المكان بالدخان الكثيف أثناء نوم أفراد الأسرة، وتأخر شعورهم بالحادث ما تسبب في وفاة امرأة وطفلين وإصابة فتاة تم نقلها فوراً إلى المستشفى بحالة حرجة، وما زال التحقيق جارياً لكشف الأسباب.

ورجح الدفاع المدني حدوث تماس كهربائي في نقطة بداية الحريق أثناء عملية شحن جهاز “سكوتر”، معبراً عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان المنع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله، ثم وجود وسيلة إنذار “كاشف الدخان” بالمنزل وعدم استخدام أجهزة شحن أثناء النوم.

 

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