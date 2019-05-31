الخارجية الفلسطينية: المستوطنات الجديدة دليل كذب جهود واشنطن المزعومة لإحلال السلام

تواصل – واس:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة؛ تنفيذاً لمخطط استعماري توسعي معتمد منذ عامين.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إن هذا البناء يندرج في إطار تدابير الاحتلال الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس الشرقية المحتلة، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني وإغراقها بالمستوطنين اليهود، وإحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الأصليين.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه، وتعتبره ليس فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللشرعية الدولية وقراراتها، بل هو أيضاً اختبار متواصل لقدرة المجتمع الدولي الدفاع عن مبادئه وقيمه وحمايتها، ولمصداقيته في الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.