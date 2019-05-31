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ميزة جديدة من «تويتر» خاصة بخدمة البث المباشر

ميزة جديدة من «تويتر» خاصة بخدمة البث المباشر
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تواصل – وكالات:

أضاف موقع تويتر ميزة جديدة إلى خدمة البث المباشر تسمح للمستخدمين بدعوة ما يصل إلى 3 ضيوف إلى البث، ويمكن لجميع المتابعين سماع أصوات الضيوف، كما يمكنهم الخروج من البث في أي وقت.

ويُعتقد أن هذه الخطوة توضح أهمية ميزة البث المباشر التي تحظى بها لدى شبكات التواصل الاجتماعي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه المخاوف من إساءة استخدامها، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس الخميس.

وللسماح للضيوف بالانضمام إلى الفيديو المباشر، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة الوجهين المبتسمين التي تظهر أثناء البث، ثم النقر على إشارة “الزائد +” لإضافة الضيوف إلى البث. ويُمنح الضيف 5 ثوانٍ قبل أن يظهر في البث.

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