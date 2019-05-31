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فاكهة شائعة تحميك من النوبات القلبية

فاكهة شائعة تحميك من النوبات القلبية
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تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة جديدة أجريت في جامعة “إيست أنجيلا” بالتعاون مع جامعة هارفراد البريطانية، بأن تناول التوت الأزرق يومياً يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً لنتائج الدراسة التي نشرت مؤخراً في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية؛ فإن تناول 50 غراماً من التوت البري يومياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 15%.

ويقول فريق البحث التابع لقسم التغذية والطب الوقائي في جامعة إيست أنجيلا، إنه “يجب إدراج التوت الأزرق وأنواع التوت الأخرى في نظامنا الغذائي اليومي للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة بين الفئات المعرضة للخطر”.

من جهته، قال كبير الباحثين البروفيسور إيدين كاسيدي “من المعروف بأن تغييرات نمط الحياة، بما في ذلك إجراء تغييرات على خيارات الطعام مثل تناول التوت الأزرق، يمكن أن يساعدنا على التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القاتلة”.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون التوت الأزرق بانتظام، أقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعزو الباحثون ذلك، إلى أن التوت الأزرق غني بمركبات الأنثوسيانين، وهي مركبات مسؤولة عن اللون الأحمر والأزرق في الفاكهة، تعمل على تحسين المؤشرات الحيوية لوظائف القلب الأيضية، وتنشيط الدورة الدموية، بحسب صحيفة إكسبرس البريطانية.

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