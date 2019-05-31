انخفاض تحويلات الأجانب إلى 10.7 مليار ريال خلال الشهر الماضي

تواصل – الرياض:

انخفضت تحويلات الأجانب خلال شهر أبريل الماضي إلى 10.72مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ 9% مقارنةً بأبريل من العام 2018؛ إذ بلغت تحويلاتهم آنذاك نحو 11.72 مليار ريال.

ووفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”؛ فإن تحويلات الأجانب انخفضت في أبريل الماضي بنحو 998 مليون ريال عن مارس 2019 الذي بلغت تحويلاتهم فيه نحو 11.26 مليار.

وبالمقابل ارتفعت تحويلات المواطنين ارتفاعاً طفيفاً خلال أبريل الماضي إلى نحو 5 مليارات ريال، مقارنة بـ 4.94 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2018، بنسبة انخفاض نحو 2.4%.