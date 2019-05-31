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توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البَرد على 7 مناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البَرد على 7 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ,مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 38 كم /ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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