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حرب إبادة بإدلب.. النظام السوري يقتل المدنيين في رمضان
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تواصل – وكالات:

قُتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، أمس الخميس، في غارات لنظام الأسد على إدلب شمال شرق البلاد.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن 7 مدنيين قتلوا بغارات لقوات النظام، بينهم خمسة في معرة النعمان، أربعة منهم أطفال، لافتاً إلى أن حدة القصف الجوي تراجعت أمس “مقارنة باليومين السابقين”.

وأضاف “عبدالرحمن”: أن “الطيران الروسي نفذ بدوره غارات في مناطق أخرى تابعة لمحافظة إدلب، ولم يسجل سقوط ضحايا”.

واستهدفت غارات النظام بشكل خاص حياً سكنياً في معرة النعمان؛ ما أدى إلى سقوط مبنى على سكانه. وأكد أن غالبية السكان لم يكونوا قد استيقظوا حين وقعت الغارات صباحاً.

وأخرج مسعفون مراهقاً مدمى الوجه من تحت الأنقاض، قُتل على فراشه إثر تداعي المبنى. وإلى جانبه، كان أخوه عالقاً تحت الركام ولا يزال حياً.

ورغم دعوات واشنطن والأمم المتحدة إلى وقف التصعيد، يواصل النظام وحليفه الروسي غاراتهما اليومية على مناطق يسيطر عليها جهاديون. وقتل أكثر من 80 شخصاً منذ الأحد، بحسب المرصد.

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