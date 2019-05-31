وفاة شاب من الباحة بطعنات في مكة.. والشرطة تكشف الملابسات

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تواصل – مكة المكرمة:

أقدم شاب على قتل آخر إثر مضاربة بينهما في حي العزيزية بمكة المكرمة، بعد مغرب أمس الخميس.

وفي التفاصيل، باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة – ممثلة في شرطة العزيزية – حادثة وفاة شاب بعد أن تلقى عدة طعنات في صدره عن طريق آلة حادة، سددها له شاب آخر.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الجاني والمجني عليه من خارج منطقة مكة المكرمة؛ بالتحديد من إحدى محافظات الباحة، وبينهما خلاف سابق قد يكون وراء الشجار الذي وقع بينهما ونتج عنه مقتل أحدهما.

وسلَّم القاتل نفسه، فيما لا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.

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