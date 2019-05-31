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الكشف عن نسبة بطالة المهندسين السعوديين.. وإجراء رسمي بشأن الأجانب (فيديو)

الكشف عن نسبة بطالة المهندسين السعوديين.. وإجراء رسمي بشأن الأجانب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد الشهراني أن الهيئة حققت قفزة بزيادة عضوية المهندسين السعوديين بنسبة 35%، كما قامت بالحد من تزوير الشهادات في القطاع واستباق المزورين بخدمة “اجتياز” وربط التصنيف باعتماد الهيئة.

ولفت “الشهراني” في مقابلة ببرنامج “يا هلا 2030” على شاشة روتانا خليجية إلى تقلص المهندسين غير السعوديين في عضوية الهيئة لنحو149300 بينما كانوا يناهزون الـ194 ألفاً العام الماضي، موضحاً أن السوق في حاجة إلى المهندسين بكافة تخصصاتهم، وأن الهيئة وضعت البرامج لتمكين وإحلال الوظائف بالمهندسين السعوديين.

وشدد على أن العمل المشترك مع وزارة العمل والشركات الكبرى ومشاريع الدولة واشتراط نسب معينة في المشاريع الكبرى مع تشغيل حديثي التخرج بنسبة 10% من المشاريع الكبرى ستؤدي إلى تقليص الفارق في السوق بين المهندسين السعوديين والأجانب.

وعن اشتراط الخبرة في التوظيف، أوضح أن الهيئة عملت على وضع ضوابط للحد من استقدام المهندسين الأجانب، بوضع حد أدنى للخبرة بخمس سنوات، وتدشين خدمة “اجتياز” للتأكد من شهاداته وخبراته قبل دخول السعودية، بينما السعودي لا تشترط له الخبرة، وهناك جهات تستقطب خبرات معينة للعمل بمشاريع نوعية.

ونفى “الشهراني” ما يتردد من أرقام عالية عن عطالة المهندسين، مشيراً إلى أن أرقام الهيئة تشير إلى أنها تقع في حدود 5 آلاف و5500 عاطل، مضيفاً أن العدد قليل جداً مقارنة بالفرص الموجودة، مؤكداً أن التوظيف ليس بالأمر التعجيزي وأن بالإمكان القضاء على البطالة.

 

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