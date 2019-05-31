بالفيديو.. صورة تذكارية لخادم الحرمين مع قادة الخليج أمام الحرم المكي

تواصل – مكة المكرمة:

خلال القمة الخليجية التي عُقدت اليوم بقصر الصفا في مكة، التقط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي صورة تذكارية أمام الحرم المكي الشريف.

يُشار إلى أن أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة، بدأت اليوم، في قصر الصفا بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.