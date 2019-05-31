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الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية من قبضة الانقلابيين

الجيش اليمني يحرر مواقع عسكرية من قبضة الانقلابيين
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تواصل – واس:

حرر الجيش اليمني اليوم، عدداً من المواقع العسكرية بمحافظة تعز، وسط البلاد، من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن “الجيش الوطني حرر تبة “القارع”، و”الكنبتين”، و”حميد علي عبده” المطلة على جبل الوعش، ووادي جديد شمال وغرب المدينة، وكبَّد ميليشيا الانقلاب خسائر في الأرواح والعتاد”.

وأضاف أن “الهجوم المعزز بالمدفعية استهدف طرق تحركات الميليشيا الإرهابية، ومواقع مهمة تمت زراعتها بالألغام وانتشار القناصة بشكل كبير، إلا أنها سقطت تحت ضربات الجيش الوطني”.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الوطني يضيق الخناق على ما تبقى من عناصر الميليشيا في جبل الوعش الاستراتيجي، بعد فرار الكثير منهم باتجاه مفرق شرعب وشارع الستين، بعد أسر عددٍ كبير من عناصر الميليشيات.

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