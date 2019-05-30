بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل قادة الخليج في قصر الصفا بمكة

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة الخليجية الطارئة، التي دعت لها المملكة العربية السعودية، وتستضيفها مكة المكرمة ليل الخميس.

ومن المُقرَّر أن تبحث القمة الخليجية التي دعا إليها “خادم الحرمين” لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، تتبعها قمة عربية طارئة ليل الخميس، وقمة ثالثة إسلامية غدًا الجمعة.