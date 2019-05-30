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قائد يمني: معركة كسر الحصار عن تعز مستمرة وسط تراجع الحوثيين

قائد يمني: معركة كسر الحصار عن تعز مستمرة وسط تراجع الحوثيين
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تواصل – واس:

أكد قائد محور تعز اليمنية، اللواء الركن سمير الصبري، اليوم، استمرار معركة كسر الحصار عن المدينة وسط تراجع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح “الصبري”؛ وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، خلال تفقده الخطوط الأمامية للجبهة الشمالية، أن المعركة تهدف إلى كسر الحصار عن المحافظة، وأن الجيش يتقدم بخطى ثابتة”.

وأضاف: “أن الجيش أحرز تقدماً ميدانياً وحرر مواقع مهمة ومطلة وحاكمة في الجزء الشمالي الغربي للمدينة”، مثمناً صمود وبسالة عناصر قواته في مواجهة الميليشيا الانقلابية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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