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أمير عسير يوجه بإقامة صلاة العيد في الجوامع بسبب الأمطار

أمير عسير يوجه بإقامة صلاة العيد في الجوامع بسبب الأمطار
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تواصل – عسير:

وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام في الجوامع بدلاً من مصليات العيد؛ نظراً للتقلبات الجوية والأمطار المتوقع هطولها على المنطقة.

ويأتي هذا التوجيه، اليوم الخميس؛ بناءً على ما رفعه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير إلى أمير المنطقة.

وقال مدير الشؤون الإسلامية بعسير إلى أمير المنطقة: “نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية خلال هذه الأيام وتوقعات هطول الأمطار وما رآه من إقامة لصلاة العيد لهذا العام 1440ه في الجوامع”.

ورد الأمير تركي بن طلال، على رسالة “الشؤون الإسلامية”، بالتوجيه بالموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام في الجوامع بدلاً من مصليات العيد.

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