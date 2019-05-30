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«المدني» يعلن عن وظائف سائقين براتب 6 آلاف ريال خلال الحج

«المدني» يعلن عن وظائف سائقين براتب 6 آلاف ريال خلال الحج
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لعدد من السائقين المؤقتين “نقل ثقيل”، لشغر وظائف قيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1440هـ، اعتباراً من تاريخ 15 / 11 / 1440هـ ولمدة شهرين، براتب مقطوع وقدره (6000) ستة آلاف ريال شامل لجميع البدلات.

وأوضحت المديرية أنه سيتم استقبال المتقدمين على الوظائف يوم الاثنين الموافق 7 / 10 / 1440هـ بمقر قوات الطوارئ والإسناد في حي العوالي بمنطقة مكة المكرمة، ولمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك لإجراء اختبارات القبول.

وتابع الدفاع المدني أنه على الراغبين التقدم للوظائف استيفاء الشروط التالية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعدم إنهاء خدمات المتقدم لأسباب مسلكية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، و أن لا يقل عمر المتقدم عن (23) عاماً ولا يزيد عن (58) عاماً، وأن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن شهادة الابتدائية، وأن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً على رأس العمل، وأن يوقع تعهد خطي بالعمل في أي مكان بمكة المكرمة.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنه يفضل التخصصات التالية (سائق شيول ـ دركتر ـ ونش الكتروني ـ لوري تريلا أربع محاور ـ فني دراجات نارية)، كما يفضل من لديه خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال.

وعلى المتقدم إحضار ملف مرفقاً به صورة الهوية الوطنية، صورة من رخصة النقل الثقيل سارية المفعول، صورة شمسية (3*4) عدد أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، وإحضار تعريف مصدق للمتقدم.

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