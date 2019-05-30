بأسماء تجارية مضللة.. ضبط عمالة تعبئ «المساويك» غير الصالحة بمكة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة من ضبط عمالة وافدة مخالفة تدير معملاً عشوائياً لتجميع “المساويك” غير الصالحة، وتغليفها في عبوات بلاستيكية تحمل أسماء تجارية مضللة، وذلك بغرض تصريفها وبيعها في الأسواق.

وضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية العزيزية الفرعية العمالة داخل المعمل المقام بإحدى الاستراحات، حيث تقوم بتجميع المساويك غير الصالحة للاستخدام، وغسلها وقصها ومن ثم تغليفها في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء بطريقة بدائية مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية سجلت المخالفة واتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وذلك وفقاً لأنظمة الإجراءات البلدية.