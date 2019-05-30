قرار صادم من «أوبر» بشأن الركاب ذوي التقييمات المنخفضة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أوبر “Uber” العملاقة لخدمات نقل الركاب البدء في حظر الركاب ذوي التقييمات المنخفضة، حال عدم اهتمامهم بنصائح الشركة لتحسين التقييم.

وأوضحت الشركة، أن الإجراءات الجديدة تأتي في ظل سياستها التي تعكس حرصها على تقليل المخاوف المتعلقة بسلامة السائقين مثلما حرصت على الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها الركاب.

وأعرب اتحاد السائقين المستقلين الذي يمثل 70 ألف سائق في مدينة نيويورك، عن إشادته بقرار أوبر، مؤكداً أن تحميل الركاب المسؤولية عن سلوكهم على منصة “أوبر” تدبير هام من تدابير السلامة لحماية السائقين.

وأشار إلى أن حظر الركاب الذين يهددون سلامة السائقين، أو يتحدثون بلهجة عنصرية، أو بعدم احترام، أو يحاولون إتلاف المركبة، هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

وأشارت شركة أوبر وفقاً لـ”البوابة العربية للأخبار للتقنية”، إلى أن الركاب الذين يتعرضون لخطر فقدان وصولهم إلى التطبيق سيكون لديهم العديد من الفرص لتحسين تقييماتهم قبل اتخاذ أي إجراء، وسيحصلون على نصائح لتشجيع السلوك المهذب، وتجنب ترك القمامة في السيارة، وتجنب الطلب من السائقين تجاوز الحد الأقصى للسرعة.