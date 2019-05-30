رؤساء لجان النواب المصري: يجب الخروج بموقف سياسي عربي موحد ضد النظام الإيراني

تواصل – الرياض:

ثمن رؤساء لجان مجلس النواب المصري، أهمية الدعوة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين، إلى عقد القمتين بمكة المكرمة، والتي تأتي في إطار حرص المملكة على أهمية التنسيق والتعاون الأمني العربي.

وأكد رؤساء اللجان في البرلمان المصرين أهمية الخروج بموقف سياسي عربي موحد ضد النظام الإيراني، لوقف تهديداته وعبثه بالمنطقة، عبر أذرعته الإرهابية، لافتين أهمية الدور الذي تلعبه المملكة إزاء قضايا المنطقة.

وتبدأ اليوم الخميس أولى القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة؛ حيث من المقرر أن تعقد القمتان الخليجية والعربية الطارئتان اليوم، فيما تعقد القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة.

وستبحث القمتان الخليجية والعربية التهديدات الإيرانية وسبل التصدي لها عقب الاستهداف الذي تعرضت له سفن في المياه الإقليمية قرب الفجيرة، ومن ثم استهداف محطات ضخ نفط في المملكة.