والدة الطيار المفقود تروي تفاصل «المكالمة الأخيرة».. وسبب سفره إلى الفلبين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين عبدالله الشريف، عن تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بابنها وأسباب سفره إلى الفلبين.

وقالت والدة عبدالله الشريف، إن المكالمة جرت قبل يومين من اختفائه وتحدث فيها عن اكتسابه بعض المهارات الجديدة في الطيران.

وأضافت أنها لا تعلم هل ابنها مازال حيا أم وافته المنية، مبينةً أنه تحدث معها لقرابة ساعة كاملة عبّر عن سعادته وتميزه بتعلم الطيران.

وتابعت أن ابنها كان سعيداً كونه حلّق وحيداً بالطائرة وتخلص من مشاعر الخوف من الطيران تدريجياً وقدرته على التحكم في الطائرة، وفقا لـ”العربية”.

وأشارت والدة الطيار الشريف إلى أن ابنها عبدالله غير متزوج وذهب للدراسة سنة كاملة في أمريكا، قبل أن يلتحق بكلية رابغ للطيران، موضحةً أنه عقب حدوث تأخير في مدة التدريب طلب من الأسرة إرساله لإتمام دراسته في مجال الطيران المدني بالفلبين.