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بالفيديو.. وصول أمير الكويت إلى جدة للمشاركة في «قمم مكة»

بالفيديو.. وصول أمير الكويت إلى جدة للمشاركة في «قمم مكة»
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تواصل – مكة المكرمة:

وصل إلى جدة اليوم الخميس، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رأس وفد بلاده للمشاركة في قمم مكة الثلاث.

وتحتضن مكة المكرمة القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، اليوم، وذلك عشية القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث، لمناقشة أزمات المنطقة، حيث تركز القمتان الطارئتان على التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما تركز القمة الإسلامية على عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، و«الإسلاموفوبيا»، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي.

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