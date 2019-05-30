تحذير من الأشعة فوق البنفسجية.. تُسبب هذا المرض القاتل

تواصل – وكالات:

حذر البروفيسور فرانك هولتس من الأشعة فوق البنفسجية على العين، والتي ترفع خطر الإصابة بالتهاب القرنية أو الملتحمة، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي إلى تلف خلايا الشبكية مسببة إعتام عدسة العين أو ما يُعرف بالمياه البيضاء، أو السرطان.

ولتجنب هذه المخاطر شدد طبيب العيون الألماني على ضرورة ارتداء نظارة شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الملصق UV400.

وتزداد أهمية النظارة الشمسية في العطلات الشاطئية، لأن حبيبات الرمال وسطح مياه البحر يعكسان أشعة الشمس.

ومن المهم أيضاً أن تكون النظارة الشمسية ذات أذرع عريضة للحماية من الضوء المشتت، الذي يسقط من الجانب.