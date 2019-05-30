تحذير من الأشعة فوق البنفسجية.. تُسبب هذا المرض القاتل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

والدة الطيار المفقود تروي تفاصل «المكالمة الأخيرة».. وسبب سفره إلى الفلبين

والدة الطيار المفقود تروي تفاصل «المكالمة الأخيرة».. وسبب سفره إلى الفلبين

اختفت 60 يومًا بمكة ولا تتذكر شيئًا.. تفاصيل العثور على الكويتية المفقودة

اختفت 60 يومًا بمكة ولا تتذكر شيئًا.. تفاصيل العثور على الكويتية المفقودة

توضيح مهم من «الكهرباء» بشأن سداد نصف قيمة الفاتورة

توضيح مهم من «الكهرباء» بشأن سداد نصف قيمة الفاتورة

إعلان مهم من «الخدمة المدنية» بعد تمديد التقديم على الوظائف التعليمية

إعلان مهم من «الخدمة المدنية» بعد تمديد التقديم على الوظائف التعليمية

تحذير من الأشعة فوق البنفسجية.. تُسبب هذا المرض القاتل

تحذير من الأشعة فوق البنفسجية.. تُسبب هذا المرض القاتل
0

تواصل – وكالات:

حذر البروفيسور فرانك هولتس من الأشعة فوق البنفسجية على العين، والتي ترفع خطر الإصابة بالتهاب القرنية أو الملتحمة، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تؤدي إلى تلف خلايا الشبكية مسببة إعتام عدسة العين أو ما يُعرف بالمياه البيضاء، أو السرطان.

ولتجنب هذه المخاطر شدد طبيب العيون الألماني على ضرورة ارتداء نظارة شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الملصق UV400.

وتزداد أهمية النظارة الشمسية في العطلات الشاطئية، لأن حبيبات الرمال وسطح مياه البحر يعكسان أشعة الشمس.

ومن المهم أيضاً أن تكون النظارة الشمسية ذات أذرع عريضة للحماية من الضوء المشتت، الذي يسقط من الجانب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحذير.. مرضى السكري معرضون للإصابة بـ«تليف الكبد والسرطان»

تحذير.. مرضى السكري معرضون للإصابة بـ«تليف الكبد والسرطان»

معلومات متداولة: الألبان المحلية تصيب بـ«السرطان».. و«الغذاء والدواء» ترد

معلومات متداولة: الألبان المحلية تصيب بـ«السرطان».. و«الغذاء والدواء» ترد

موقف إنساني من ولي العهد مع طفل يمني سلبه السرطان إحدى عينيه

موقف إنساني من ولي العهد مع طفل يمني سلبه السرطان إحدى عينيه

بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تبيع أدوية للسرطان والسكري مجهولة المصدر في الرياض

بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تبيع أدوية للسرطان والسكري مجهولة المصدر في الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة
مقالات

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة

المزيد
هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟
تقارير وحوارات

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

المزيد
محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر
تقارير وحوارات

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر

المزيد
لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>