اختفت 60 يومًا بمكة ولا تتذكر شيئًا.. تفاصيل العثور على الكويتية المفقودة

تواصل – فريق التحرير:

سلمت المملكة السلطات الكويتية مسنة كويتية، كانت قد فُقدت في مكة المكرمة، قبل شهرين تقريباً، حيث كانت تعاني من فقدان للذاكرة.

وكانت المواطنة الكويتية رفقة عدد من ذويها بمكة المكرمة، لكنها تاهت، ولم يتمكنوا من العثور عليها لأنها تعاني من فقدان الذاكرة.

وقالت مصادر، إن ذوي المرأة بحثوا، عنها كثيرا دون جدوى ولم يستطيعوا العثور عليها، وأبلغوا الجهات الأمنية السعودية عن ذلك، وتم تسجيل محضر في أقسام الشرطة، حيث واصلت السلطات السعودية البحث عنها لمدة 60 يوماً، خاصة أنه لم يمكن معها بطاقة مدنية أو جواز سفر بحوزتها، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.

وأضافت المصادر، أن السلطات بالمملكة تمكنت من العثور عليها دون معرفة كيف كانت تعيش ولا أين بسبب فقدانها للذاكرة، لافتة إلى أنها قامت باستصدار وثيقة سفر اضطرارية، وتم تسليمها لذويها بمطار الكويت، وذلك بعد أن خضعت لتحقيق روتيني من أمن الدولة للوقوف على ملابسات اختفائها، حيث لم تتذكر شيئا خلال الشهرين الماضيين.