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هل تعاني من تنميل اليدين أثناء النوم؟.. إليك كيفية التصرف

هل تعاني من تنميل اليدين أثناء النوم؟.. إليك كيفية التصرف
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تواصل – وكالات:

يعاني بعض الأشخاص من تنميل اليدين خلال النوم، وتختلف الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، قد تؤشر على حالة خطيرة أو بسيطة جدا، فما هي أسبابها؟ وكيف يمكن التخفيف منها؟

 

ما هو تنميل اليدين خلال النوم؟

يعتبر التنميل من أحد الأعراض التي يفقد فيها الشخص الشعور بجزء معين من الجسم، أو قد تشعر بوخز في تلك المنطقة.

إن الخدر في الذراعين أو الساقين هو أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بالعديد من الحالات الطبية والتي تتراوح من التلف العصبي، وفي بعض الحالات قد تكون دلالة على حالة طبية طارئة مثل السكتة الدماغية.

يمكن أن يشمل خدر الأطراف:

إحساس حارق

الشعور بالوخز عند ملامسة الأشياء.

ما الذي يسبب تنميل الأطراف أثناء النوم؟

غالباً ما يرتبط تنميل اليدين بالتلف في الأعصاب أو تهيجها أو ضغطها، وعندما يحدث التنميل بدون أي أعراض فإنه لا يمثل أي حالة طبية خطيرة.

ومن أهم أسباب تنميل اليدين أثناء النوم:

النوم على اليدين مدة طويلة من الزمن

نقص فيتامينات B

العمل طوال اليوم لفترات طويلة

احتباس السوائل

السكتة الدماغية

متلازمة النفق الرسغي والتي تؤدي إلى حدوث ضغط على العصب المتوسط المسؤول عن إعطاء الشعور بالأطراف خصوصاً اليدين

انحباس العصب الزندي، حث يؤدي النوم بمرفق مثنى إلى الضغط على العصب الزندي وبالتالي عندما يستيقظ الشخص يشعر بالوخز في اليدين.

هناك العديد أيضاً من الحالات الطبية المرتبطة بتنميل اليدين مثل:

إدمان الكحول

اعتلال الأعصاب الضاغطة

داء السكري

التصلب المتعدد

أمراض الغدة الدرقية

نقص فيتامين B12

التهاب الأوعية الدموية

متلازمة غيلان باريه

يمكن للمرأة أيضاً في الشهر الثالث من الحمل الشعور بالخدر في الأطراف.

كيف يمكن التعامل مع تنميل اليدين أثناء النوم؟

عندما يحدث هناك تنميل اليدين أثناء النوم يمكنك استخدام العلاجات التالية:

تناول ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان قبل النوم

تناول شاي الزنجبيل لتنشيط الدورة الدموية

تخلص من الملح والمشروبات الحمضية قبل النوم

تناول كمية كافية من الماء يوميا

قم بعمل حمام ماء بارد مع الثلج وضع يديك بها

تأكد من أن نظامك الغذائي غني بفيتامينات b

احتواء نظامك الغذائي على الخضراوات الورقية الخضراء والموز والبطاطا الحلوة والتونة والأسماك

قم بتمارين تقوي من يديك وذراعيك وكتفيك

تناول الأدوية المضادة للالتهابات في حال لتخفيف أعراض التهاب الأوتار

تجنب النوم على ذراعك

تدرب على النوم على ذراعك واستخدم الوسائد الناعمة

استخدام دعامات ليلية ليديك ومعصمك خاصة عند تكرار الحالة.

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