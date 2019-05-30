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تنبيه متقدم لأهالي الباحة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة حتى الثامنة مساءً

تنبيه متقدم لأهالي الباحة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة حتى الثامنة مساءً
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تواصل – واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمخواة, والمندق, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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