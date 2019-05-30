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«الحصيني»: تفقدوا التكييف قبل العيد.. أجواء حارة مقبلة

«الحصيني»: تفقدوا التكييف قبل العيد.. أجواء حارة مقبلة
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تواصل – الرياض:

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الصيف يبدأ فعلياً بظهور أول طوالع مربعانية القيظ “الثريا”، وذلك لأن مدتها 40 يوماً ولها من الأنواء 3، الثريا والدبران والهقعة، وتوافق هذا العام 1440هـ يوم الجمعة رابع أيام ‫عيد الفطر فلكياً، وينتهي فصل الصيف فعلياً بظهور أول أنواء الخريف “الجبهة” ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ.

وأضاف الحصيني أن الصيف لهذا العام يشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من محرم 1441هـ إن شاء الله، مشيرًا إلى أن الجُمع لهذا العام متميزة أوله مربعانية القيظ ودخول الصيف فلكياً، ونهاية الصيف فعلياً الاثنين 1441/1/24هـ وينتهي فصل الصيف فلكياً للعام1440هـ بتعامد الشمس على خط الاستواء، حيث يتساوى في هذا اليوم تمامًا طول ساعات الليل والنهار.

‏ونصحَ بتفقد أجهزة تكييف الاستراحات والتبكير بالعيد، متوقعًا بإذن الله أن يكون عيد الفطر لعام 1440هـ أجواءه حارة جداً، كذلك توقع استمرار الأمطار -إن شاء الله- على أجزاء من الغربية، نواحي المدينة، ومكة، والجنوبية نواحي عسير والباحة وجازان ونجران، ونواحي الشمالية تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، قد تمتد إلى القصيم وغرب منطقة الرياض، مبينًا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة، من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة.

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