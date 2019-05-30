تعاني من «تساقط الشعر».. إليك قائمة أطعمة تعالج مشكلتك

تواصل – وكالات:

يعاني البعض من مشكلة تساقط الشعر، التي تسبب حالة من القلق خاصة للنساء، وقد يكون السبب في ذلك نقص بعض الفيتامينات، كما قد يكون الأمر علامة على القلق والتوتر. بالطبع توجد عوامل أخرى.

وينصح خبراء الصحة، بالبدء بعلاج المشكلة بعمل تدليك لفروة الرأس وتناول الفيتامينات التالية لزيادة كثافة ونمو الشعر:

– فيتامين “أ” من المغذيات التي تحفّز نمو خلايا فروة الرأس، ويُنصح بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مثل البطاطا الحلوة والجزر والشمّام لتعزيز كثافة الشعر.

– يعتبر فيتامين “ب” من العناصر التي تعزّز مرونة الشعر وتمنع تقصّفه، وتوجد مجموعة فيتامينات “ب” بوفرة في البيض.

– من المغذيات التي تحمي الشعر من الجفاف والتلف فيتامين “سي”، ويوجد بوفرة في الحمضيات والجوافة والخضراوات.

– قد يكون سبب تساقط الشعر نقص فيتامين “د”، الذي يتطلّب الحصول عليه تعريض الجلد مباشرة للشمس وليس من وراء زجاج، أو تناول الفطر (المشروم) والسردين والسلمون المعلّب.

– آخر مجموعة الفيتامينات التي يحتاجها الشعر الصحي هو فيتامين “إي” الذي يعزّز صحة فروة الرأس، ويوجد في اللوز والمكسرات والأفوكادو.