قادة الدول المشاركة في قمم مكة يطَّلعون على أدلة توثق جرائم الحوثيين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اطلع قادة الدول المشاركة في قمم مكة المكرمة على أدلة توثق جرائم الحوثيين بحق المملكة، من خلال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة، وغيرها من الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها إلى الداخل اليمني.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق جرائم الحوثي، وذلك ضمن معرض “حقائق في دقائق”، الذي أقيم على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأقيم المعرض بتنظيم مشترك من وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات المشتركة، ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية ومركز تنمية وإعمار اليمن.