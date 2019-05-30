الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. النيران تلتهم سيارة بالكامل في الرياض

شاهد.. النيران تلتهم سيارة بالكامل في الرياض

اعترافات خطيرة لعمدة طهران «قاتل زوجته».. ما دور أجهزة الأمن بالجريمة؟

اعترافات خطيرة لعمدة طهران «قاتل زوجته».. ما دور أجهزة الأمن بالجريمة؟

«الجوازات» توضح الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالسفر إلى تايلاند

«الجوازات» توضح الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالسفر إلى تايلاند

«قياس» يعلن «نتائج التحصيلي» لطلاب الثانوية.. إليك رابط الاستعلام

«قياس» يعلن «نتائج التحصيلي» لطلاب الثانوية.. إليك رابط الاستعلام

مشاهد تخطف القلوب.. صور من السماء لمكة في العشر الأواخر من رمضان

مشاهد تخطف القلوب.. صور من السماء لمكة في العشر الأواخر من رمضان
0

تواصل – مكة المكرمة:

أظهرت مجموعة من الصور، لقطات لطيران الأمن في أجواء مكة المكرمة، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تتحول سماء مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها خلال الشهر الفضيل، إلى فضاء مفتوح لتنفيذ أعمال المسح الجوي، خاصة في أوقات الذروة.

وتركز الطلعات الجوية لطيران الأمن التي تتجاوز 200 ساعة طيران خلال شهر رمضان على متابعة الحركة المرورية على امتداد الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة وكذلك مداخل ومخارج المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.

وتتميز طائرات الأمن على الإقلاع الفوري والرؤية الليلية من خلال أنظمة متطورة من الكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية والإسعافية، كلها ميزات تمكن طائرات الأمن، من أداء مهامها في خدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

يُذكر أن اجتماع اللحظات الأخيرة لأفراد وأطقم طيران الأمن قبل تنفيذ مهام يومية ما بين إنسانية وأمنية ودعم لوجستي لكافة الأجهزة الحكومية على الأرض، هي العنوان الأبرز لفريق طيران الأمن، علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة أي طارئ.

33e4bd4d-4b68-468f-839c-82e744aba1def412ecee-1db4-46ae-ac1e-a1013b7694a05cbd4dee-6f20-42ac-9c2a-ef02c00be2b80aca9f90-1db1-4a13-8ed6-fe59c3d8090e10439f6a-0536-4bb5-bafb-26255e002d9f2aefe2c6-55ff-40cc-a7d3-dde47270b48c754bef0d-4933-415d-980c-37ba9f65ffb8

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنبيه متقدم من الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة

تنبيه متقدم من الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة

السادس من نوعه عالمياً .. «قطار الحرمين» يُضاعف حركة المعتمرين (صور)

السادس من نوعه عالمياً .. «قطار الحرمين» يُضاعف حركة المعتمرين (صور)

«منتجات بترولية» غير مطابقة بمكة.. و«التجارة» تعاقب مالك المحطة

«منتجات بترولية» غير مطابقة بمكة.. و«التجارة» تعاقب مالك المحطة

بعد أسبوعين من فقدانه.. العثور على المفقود «العضلي» متوفى جنوب مكة

بعد أسبوعين من فقدانه.. العثور على المفقود «العضلي» متوفى جنوب مكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة
مقالات

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة

المزيد
هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟
تقارير وحوارات

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

المزيد
محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر
تقارير وحوارات

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر

المزيد
لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>