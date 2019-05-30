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«العساف»: الأمة الإسلامية تواجه عديد التحديات.. وفلسطين قضيتنا الأولى

«العساف»: الأمة الإسلامية تواجه عديد التحديات.. وفلسطين قضيتنا الأولى
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تواصل – وكالات:

تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة دورة منظمة التعاون الإسلامي التي تقام حالياً في مكة المكرمة حيث بدأت أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وقال إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي، في كلمته مساء الأربعاء، إن عالمنا الإسلامي يمر بتحديات أخطرها التدخل بشؤونه الداخلية، مشيراً إلى أن أمتنا الإسلامية تواجه تحديات في سوريا وليبيا والصومال وغيرها من الدول، معتبراً أن الصراع مع إسرائيل أبرز التحديات وفلسطين قضية السعودية الأولى.

وقال العساف: إن التدخلات الخارجية فاقمت أزمة الشعب اليمني ونجدد دعم الجهود الأممية مجدداً وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوداني ومعرباً عن دعم بلاده للمجلس العسكري.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن بلاده تريد حلاً في سوريا وفق جنيف 1 وإنهاء وجود الميليشيات الطائفية.

وشدد وزير الخارجية السعودي على عودة اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار، وتحقيق العدالة كما جدد دعم السعودية لليبيا للخروج من أزمتها الحالية.

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