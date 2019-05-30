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«حدود تبوك» ينقذ 3 أشخاص من الغرق بعد انقلاب قاربهم (صور)

«حدود تبوك» ينقذ 3 أشخاص من الغرق بعد انقلاب قاربهم (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذت الدوريات البحرية بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بالبدع، صباح أمس الأربعاء، 3 أشخاص من الغرق بعد تعرض قاربهم للانقلاب.

وقال المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، في بيان، إن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالبدع تلقت اتصالاً من مواطن يطلب المساعدة بعد تعرض قاربه، وعلى متنه شخصان آخران معه؛ للانقلاب في عرض البحر.

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأشخاص وإجراء الإسعافات الأولية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة.

وحث المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكراً برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (994)، في الحالات الطارئة.

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