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طلقة نارية اخترقت صدره.. وفاة عشريني أصاب نفسه في «مهد الذهب»

طلقة نارية اخترقت صدره.. وفاة عشريني أصاب نفسه في «مهد الذهب»
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تواصل – المدينة المنورة:

تُوفي شاب في العقد الثاني من عمره متأثراً بطلقة نارية، اخترقت صدره من سلاح ناري، بعد وصوله لمستشفى عفيف بساعات.

وتلقت شرطة محافظة مهد الذهب بلاغاً عن إصابة شاب في إحدى القرى جنوب شرق المحافظة، وعقب مباشرة الحالة ذكر المصاب أنه هو السبب في إصابته بالطلق الناري، وتم نقله لمستشفى عفيف العام.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالمستشفى سلطان المغيري أن الحالة وصلت مساء للطوارئ، وكان يعاني إصابة بطلق ناري فوق القلب، وتلقى فور وصوله الإسعافات اللازمة، وأُدخل قسم العناية الفائقة، ثم تدهورت صحته بعد ساعات، وانتقل إلى رحمة الله فَجْر اليوم.

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