«الدفاع» تعلن توفر وظائف شاغرة بـ «القوات الجوية الملكية».. رابط التقديم

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أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 5 وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف هي: وظيفة رقم (13)، ووظيفة رقم (8) تحليل نظام الجودة، ووظيفة رقم (18) إدارة تموين (هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية)، ووظيفة رقم (104) أخصائي محاسبة (إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة)، ووظيفة رقم (307) استشاري تحليل بيانات إحصائية (هيئة إدارة القوات الجوية).

وأضافت وزارة الدفاع أنه سيتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط بهيئة إدارة القوات الجوية اعتباراً من 1440/10/6 وحتى 1440/10/17، موضحة أنه يمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (0114769777) تحويلة (41506 – 41528)، موضحة المعلومات والمهمات لكل وظيفة عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).