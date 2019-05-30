«وثيقة استخباراتية»: إيران تسعى لإنتاج «أسلحة دمار شامل»

تواصل – وكالات:

كشفت المخابرات الألمانية أن نظام الملالي في إيران يسعى إلى إنتاج أسلحة الدمار الشامل.

وأعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها حصلت على وثيقة استخباراتية من مكتب ولاية بافاريا الألمانية، تعود إلى مايو الحالي، توضح بالتفصيل أنشطة التسلح الإيرانية الخطيرة العام الماضي.

وحذر المكتب البافاري لحماية الدستور في تقريره من أن إيران “بلد محفوف بالمخاطر، وأنها تبذل جهوداً لإنتاج أسلحة الدمار الشامل”.

وعرف التقرير الألماني أسلحة الدمار الشامل بأنها “تشمل الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية للدمار الشامل”.