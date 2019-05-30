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«البيئة» تعلن عن 168 وظيفة شاغرة للرجال‎.. الشروط وموعد التقديم

«البيئة» تعلن عن 168 وظيفة شاغرة للرجال‎.. الشروط وموعد التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 168 وظيفة شاغرة للرجال في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حسن السيرة السلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو مفصولاً من الخدمة بالدولة.

وأشارت وزارة البيئة، إلى أن التقديم على الوظائف المعلن عنها سيبدأ اعتباراً من تاريخ 15 شوال 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 18 يونيو 2019 وذلك لمدة (10) أيام على موقع الوزارة الإلكتروني.

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