الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. النيران تلتهم سيارة بالكامل في الرياض

شاهد.. النيران تلتهم سيارة بالكامل في الرياض

اعترافات خطيرة لعمدة طهران «قاتل زوجته».. ما دور أجهزة الأمن بالجريمة؟

اعترافات خطيرة لعمدة طهران «قاتل زوجته».. ما دور أجهزة الأمن بالجريمة؟

«الجوازات» توضح الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالسفر إلى تايلاند

«الجوازات» توضح الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالسفر إلى تايلاند

«قياس» يعلن «نتائج التحصيلي» لطلاب الثانوية.. إليك رابط الاستعلام

«قياس» يعلن «نتائج التحصيلي» لطلاب الثانوية.. إليك رابط الاستعلام

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ترحب بصدور «وثيقة مكة»

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ترحب بصدور «وثيقة مكة»
0

تواصل – واس:

أعربت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن ترحيبها بمضامين “وثيقة مكة المكرمة” الصادرة عن المؤتمر الدولي حول “قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة”، الذي حظي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وبتنظيم من رابطة العالم الإسلامي.

وعبرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن ترحيبها بمضامين الوثيقة التي استهدت بوثيقة المدينة المنورة التي عقدها رسول الله محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، حيث حفظت وثيقته – صلى الله عليه وسلم – الحقوق، وراعت العهود، وبينت الواجبات، وكانت أساساً لمجتمع متعاون في الشدة والرخاء.

وأكدت الأمانة العامة في بيانها اليوم على أهمية ما بينته وثيقة مكة المكرمة من أن لا يتحدث باسم الأمة الإسلامية في أمرها الديني إلا علماؤها الراسخون.

ومن ثم فعلى العالم أجمع أن لا يتلقى الخطاب الإسلامي إلا من الهيئات العلمية الشرعية المعتبرة، دون جماعات التطرّف والإرهاب والتكفير والفتنة، مؤكدين في هذا الصدد أهمية التواصل الإنساني، والتفاعل الحضاري، الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية في إطار التعارف والتعاون لعمارة الأرض، وتعزيز القيم الأخلاقية المشتركة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«كبار العلماء»: المملكة ستظل حاصدة للإرهاب أياً كانت جماعاته أو الجهات الداعمة له

«كبار العلماء»: المملكة ستظل حاصدة للإرهاب أياً كانت جماعاته أو الجهات الداعمة له

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة
مقالات

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة

المزيد
هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟
تقارير وحوارات

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

المزيد
محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر
تقارير وحوارات

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر

المزيد
لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>